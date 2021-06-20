Новостройки могут подешеветь в следующем году

Средняя стоимость новых квартир в 2022 году может опуститься на 5-8%, пишут «Известия».

На это будут влиять увеличение предложения от инвесторов, а также снижение спроса из-за роста средних ипотечных ставок.

Отмечается, что льготной ипотекой, вызвавшей ажиотаж, дефицит и рост цен на рынке недвижимости в 2020 году, пользовались не только граждане для улучшения своих жилищных условий, но и инвесторы. По данным экспертов, за время действия программы в новостройках было приобретено около 20% квартир для дальнейшей перепродажи.

Когда новые дома будут достроены и цены станут выше, чем на стадии котлована, в продаже появятся квартиры от инвесторов. Этот факт, а также снижение спроса из-за роста ипотечных ставок, позволит замедлить рост цен на жилье.

«Если объекты инвесторов выйдут на рынок массово и в краткосрочной перспективе, средняя стоимость квартир может снизиться в этот период на 5–8%», — прогнозирует руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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