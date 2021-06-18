СМИ: мошенники украли почти 1,4 млрд рублей на сайтах объявлений с осени 2019 года

Сумма мошеннических операций на популярных сайтах объявлений с октября 2019 года достигла почти 1,4 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса мониторинга даркнета DLBI.

Отмечается, что число группировок подобных злоумышленников превысило 200. Наибольшее число мошенничеств (46%) за полтора года было совершено через «Авито», 19% — через «Юлу», 11% — через «Авто.ру», остальное приходится на другие сайты и приложения, указано в исследовании.

Издание описывает основные схемы краж — мошенники либо присылают пользователям фишинговую ссылку на другой мессенджер для оплаты несуществующего товара, либо предлагают продавцу ввести реквизиты карты якобы для перевода.

Ранее в Сбербанке подсчитали, сколько телефонные мошенники ежемесячно крадут у россиян.