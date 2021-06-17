Китай будет проверять экспортеров из России по видео

Из-за COVID-19 Китай ввел новое требование для российских животноводов, которые экспортируют продукцию в КНР. Планируется осуществление видеоинспекций заводов со следующего года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальный союз птицеводов.

Уточняется, что китайская сторона уже предупредила о нововведениях Россельхознадзор. Ранее Китай визуально не проверял российские предприятия.

При этом каким образом проводить видеоинспекцию, в отрасли еще не представляют. В частности, неизвестно, сколько по времени должна продолжаться проверка и какие аспекты интересуют Китай.

В результате компании уже готовят свои предложения по единому алгоритму, которые Россельхознадзор позже сможет обсудить с китайской стороной.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил, что новые меры не вызвали серьезных опасений у отрасли.

Ожидается, что с 1 января 2022 года Китай станет допускать производителей в страну после проверки главного таможенного управления в очной форме или в режиме видеоинспекции.

Ранее стало известно, что спрос на говядину в России упал до минимального значения за десять лет.