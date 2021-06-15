Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ с 2035 года

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что финансирование русскоязычных школ в стране прекратится с 2035 года. Об этом она сказала в эфире русскоязычной радиостанции «Raadio 4».

«Программа развития эстонского языка предусматривает переход на эстоноязычное образование не позднее 2035 года, после этого школы с обучением на русском языке не будут финансироваться из бюджета государства или местного самоуправления», — объяснила Каллас.

По словам премьера, школьное образование на эстонском языке позволяет детям и молодежи интегрироваться в местную культуру и систему ценностей, обеспечивает равные возможности участия в общественной и трудовой жизни, а также обучение на следующей образовательной ступени.

Каллас подчеркнула, что власти не собираются каким-то образом притеснять русскоязычную общину или не считаться с ней. Она также сказала, что «никто не хочет делать из детей стопроцентных эстонцев», поэтому детские сады и школы, в которых обучение проходит на русском языке, останутся и в 2035.

В 2019 году сообщалось, что Эстония планирует в будущем полностью отказаться от русских школ.