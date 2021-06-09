В Госдуме предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч рублей

В Государственной думе предлагают ввести безусловный базовый доход в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

В фракции «Справедливая Россия» предполагают, что ежегодно на это придется выделять до 18 трлн рублей.

В экспертном сообществе считают, что такие расходы пока невозможно реализовать из-за ограниченности бюджета. Во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что выплата безусловного базового дохода для всех граждан в перспективе станет возможна.

Отмечается, что соответствующее предложение пообещал рассмотреть зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену сообщества со стороны государства. Средства начисляются всем, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

По инициативе президента России Владимира Путина семьи с детьми уже несколько раз получили во время пандемии коронавируса денежные выплаты. Во фракции считают, что именно с этой категории стоит начать введение безусловного базового дохода.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что страны мира в будущем, возможно, станут платить гарантированный минимальный доход своим гражданам.