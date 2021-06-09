Бизнес-омбудсмен назвал ошибку Минфина и ЦБ

Бизнес омбудсмен Борис Титов в интервью «Газете.Ru» напомнил о разнице между инфляцией предложения и инфляцией спроса.

«Из риторики представителей Минфина, Центробанка следует, что в стране перегрев экономики. Это давление на инфляцию, они так считают. Но это ошибка. Да, инфляция есть, но даже студент экономического вуза знает: есть инфляция предложения, а есть инфляция спроса,» — заявил он

Титов объяснил различие: по его словам, спрос означает большое количество средств — люди могут покупать и покупают, и поэтому растут цены. Инфляция предложения бывает, потому что производитель не может создавать свой товар по адекватной цене из-за роста издержек и вынужден повышать цены.

Ранее Росстат опубликовал данные по инфляции за май: инфляция в мае ускорилась в годовом выражении до 6,02%, в 15 субъектах цены выросли более чем на 1%.