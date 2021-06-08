Курс евро опустился до 88 рублей

В ходе валютных торгов на Московской бирже курс евро снизился до 0,85% к закрытию предыдущей сессии, составив 88 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки на 22:34 мск.

В последний раз курс евро составлял 88 рублей 19 марта 2021 года. К 22:51 курс евро стал снижаться медленнее и зафиксировался на отметке 88,02 рубля.

Курс доллара составляет 72,2 рубля, показывая снижение на 0,7%.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Рублевый индекс 2 июня к 18.06 по московскому времени вырос на 1%, до 3801 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1634 пунктов.