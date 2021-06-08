Почти 1 млрд рублей перевели на счета НКО-иноагентов в РФ из стран Запада

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал о переводах на счета НКО-иноагентов в стране из западных государства, передает РИА «Новости».

Он отметил, что объем перечислений в 2020 году вырос примерно на 20% по сравнению с 2019 годом.

По словам депутата, порядка 994 млн рублей в прошлом году перевели на счета 44 НКО-иноагентов в России.

Иноагентами в стране могут признать некоммерческие организации (НКО), СМИ и физлица. За нарушение требований маркировки предусматриваются штрафы в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей для физических лиц и от 4 до 5 тыс. рублей для должностных лиц. Юрлицам придется уплатить от 40 до 50 тыс. руб.