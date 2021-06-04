Путин поручил разработать программу поддержки молодежного предпринимательства

Президент России Владимир Путин поручил проработать программу поддержки молодежного предпринимательства. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», — сказал глава государства.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Ранее в рамках реализации молодежной политики депутаты Госдумы в финальном чтении приняли закон «Об основных направлениях молодежной политики в РФ». В тексте законопроекта сказано, что государство планирует поддерживать социально значимые инициативы и молодежное предпринимательство, а также помогать молодежи в образовании и трудоустройстве.