«Роснефть» и ТМК договорились по поставкам металлопродукции для «Восток Ойл»

«Роснефть» и дочка «Синара Групп» ООО «Синарастройкомплект» подписали соглашение о поставке металлургической продукции для реализации проекта «Восток Ойл», говорится в сообщении российской компании.

Договоренность поможет обеспечить бесперебойную интегральную поставку в том числе трубной продукции, металлоконструкций, резервуарного парка, вспомогательных металлоемких элементов для своевременного проведения строительно-монтажных работ на «Восток Ойл».

Как известно, «Роснефть» в минувшем году приступила к полномасштабному освоению месторождений на Таймыре, а проект «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона. Его реализация обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

В рамках проекта планируется бурение большого фонда скважин, строительство объектов электрогенерации мощностью около 3,5 ГВт, трех аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея. Для отгрузки сырья на танкеры «Роснефть» строит нефтеналивной терминал «Порт «Бухта Север».