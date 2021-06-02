В Кремле оценили обращения российских губернаторов к Илону Маску

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращения губернаторов регионов РФ к американскому бизнесмену Илону Маску.

По его словам, в Кремле «не одергивали» глав регионов насчет деловых предложений к Маску.

«Работа губернатора состоит в том, чтобы повышать инвестиционную привлекательность своего региона. Действительно, есть регионы, которые в этом изрядно преуспели, есть регионы, которые отстают существенно. Здесь разные точки зрения у губернаторов, у каждого своя стратегия, и судить можно только по результатам, по показателям», — заявил пресс-секретарь.

Ранее губернаторы Калужской области, Московской области и глава Удмуртской Республики предложили Маску площадки для завода по изготовлению электромобилей, а Минпромторг пригласил главу Tesla обсудить возможность появления предприятия в России. Позже глава Ростовской области предложил предпринимателю инвестировать в этот регион.

21 мая Илон Маск принял онлайн-участие в рамках просветительского марафона общества «Новое Знание» в Москве. В рамках выступления он заявил, что Tesla скоро появится в России, Казахстане и других странах СНГ.