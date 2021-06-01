Цена Brent превысила отметку в $71 за баррель

Августовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,3%, достигнув в цене $71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской финансовой биржи.

Последний раз отметку в $71 Brent преодолевала 8 марта. Стоимость нефти марки WTI также растет: на 2,1% до $68,3 за баррель.

Утром 1 июня цена на нефть подорожала до $70 за баррель. Так, по состоянию на 07.57 мск августовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 2,1%, достигнув $70,2 за баррель. Марка WTI также растет в цене: почти на 2%, до $67,6 за баррель. Курс доллара на 07.50 мск снижался до 73,3 рубля, курс евро — на 14 копеек до 73,3 рубля.

Ранее сообщалось, что Россия в марте поставила в США рекордный объем нефти и нефтепродуктов за последние 12 лет, заняв второе место по размеру экспорта в эту страну.