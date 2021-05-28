Экология вошла в глобальную повестку Росатома, заявил глава госкорпорации Лихачев

Экологическое направление вошло в глобальную повестку Росатома, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев заявил в пятницу на IX Невском международном экологическом конгрессе.

«За последние десятилетия наша планета подошла к некой точке невозврата. Совсем недавно тема экологии была факультативной «на полях» больших форумов, но сейчас мы понимаем, что без участия крупных технологических игроков проблема накопления экологического вреда не может быть решена», - рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

В контексте всей этой ситуации в Росатоме создан экологический дивизион, напомнил он.

«За 75 лет работы мы накопили большой опыт обращения с самыми опасными веществами, научились превращать отработавшее ядерное топливо в сырье. Эти технологии рециклинга, которые мы проповедуем в атомной промышленности, будут распространены на работу и с промышленными отходами. Сегодняшний конгресс - это свидетельство партнерства власти, бизнеса, ученых, общественных организаций. Важно, чтобы еще больше сил было сконцентрировано на экологическом направлении», - подчеркнул глава Росатома.

На старте конгресса специалисты госкорпорации рассказали о технологических решениях, применяемых при реализации экологических проектов, обеспечении экологической безопасности, формировании экономики замкнутого цикла, новой климатической политики и зеленой энергетики.

Так, своими компетенциями уже поделились компании контура Росатома: ФГУП «Федеральный экологический оператор», АО «Русатом Инфраструктурные решения», АО «Русатом Гринвэй», АО «НоваВинд».