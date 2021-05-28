Байден признал отставание США от других стран в одной сфере

Президент Соединенных Штатов Джо Байден признал отставание страны от других государств в сфере расходов на разработки и исследования. Об этом глава государства заявил в ходе выступления в штате Огайо, видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Три десятилетия назад США были первыми, кто-то спорит, что вторыми, в мире по расходам на разработки и исследования. Где мы сейчас в этом международном соревновании? На девятом месте», — посетовал американский лидер.

По его словам, США проигрывают Китаю, который располагается на восьмом месте по таким расходам. При это он подчеркнул, что стране необходимо занимать лидирующие позиции в мире, а для этого необходимо вкладываться в человеческий капитал.

Кроме того, Байден отметил, что американский «план спасения», принятый для смягчения последствий пандемии COVID-19, является только первым шагом к экономическому развитию страны.

Так называемый «план спасения» был утвержден президентом США в марте текущего года, он предусматривает щатраты в $1,9 млрд на преодоление последствие пандемии.