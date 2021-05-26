В России подорожали гречка и овощи

В России ускорился рост цен на некоторые виды продуктов, в том числе на гречку и некоторые овощи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

«Подорожали: капуста белокочанная - на 7%, морковь - на 5,2%, картофель - на 3,8%, лук репчатый - на 2,5%, яблоки - на 0,1%. Цены на огурцы снизились на 8,2%, помидоры - на 3,5%», — указано в сообщении ведомства.

С начала года наибольший рост цен показывает морковь — с начала года до 24 мая она подорожала на 64,5%. Вслед за морковью следует картофель — на 56,6%, капуста — на 47,4%, и лук - на 33,9%. Незначительно — ниже одного процента — выросли в цене вареная колбаса, шоколадные конфеты, свинина, баранина, маргарин, маргарин, карамель и некоторые другие продукты, а также ценники в кафе и закусочных.

Снижение уровня цен показывают огурцы — 14,8%, и куриные яйца.

«Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 2,3%, в том числе в 13 субъектах Российской Федерации — на 0,1-0,9%, в 20 субъектах — на 1-2,3%, в 22 субъектах — на 2,4-4,9%, в 14 субъектах — на 5-15,7%», — указано в сообщении ведомства.

Ранее Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки.