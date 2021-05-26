В Польше прокомментировали отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»

Заместитель пресс-секретаря правящей партии республики Радослав Фогель заявил, что в Варшаве с «болью» восприняли решение Соединенных Штатов отказаться от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом он рассказал в эфире Польского радио.

По его словам, в Польше считают, что «вопрос сохранения санкций был бы уместен».

«Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода является предоставлением России оружия в руки — газового, энергетического оружия, которое будет использоваться – так бывало не раз — и в политических вопросах», — сказал Фогель.

21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом рестрикции на оператора проекта наложены не были.

Ранее президент США Джозеф Байден признал, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» стали контрпродуктивными, так как его строительство почти закончено.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.