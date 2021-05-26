В банковской системе России нашли «дыру» в $15 млрд

В валютном балансе банковской системы России по итогам апреля образовалась рекордная «дыра» — $15 млрд. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчетность Центробанка.

На 1 мая отрицательные чистые валютные активы банковского сектора составили $15 млрд. Как рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, это стало историческим максимумом. Как объяснил аналитик, разница между валютными активами и пассивами называется чистыми валютными активами или не равной нулю открытой валютной позицией. Поскольку у российских банков нет валютного капитала, чистые валютные активы определяются разницей между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы представляют собой дыру в валютном балансе.

«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», — сказал Осадчий.

Так, 1 мая у российских банков имелось $12,2 млрд иностранной валюты. В то же время население владело $91,3 млрд иностранной валюты. Эксперт отметил, что такие отрицательные чистые валютные активы сформировались еще в ноябре и продолжали нарастать до мая.

Ранее аналитик рассказал о возможном резком росте рубля.