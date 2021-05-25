«Газпром» предложил построить новый небоскреб в Санкт-Петербурге

«Газпром» представил архитектурную концепцию еще одного небоскреба «Лахта Центр 2» на побережье Финского залива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте компании.

Высота здания составит 703 м, небоскреб станет вторым по высоте в мире, а также рекордсменом по высоте обзорной площадки, которая будет расположена на высоте 590 метров.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, высота башни в 703 м символична. Он пояснил, что это отсылка к году основания «Санкт-Петербурга».

«Лахта Центр 2» — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18 века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире», — заявил Миллер.

Также в сообщении концерна сказано, что проект строительства «Лахта Центр 2» будет реализован с помощью проектного финансирования, компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО «Газпром». При этом основной участок под строительство предоставит компания.

Ранее Алексей Миллер высказался о новом спонсорском контракте «Газпрома» с УЕФА.