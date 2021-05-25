Производитель йогурта Fruttis уйдет из России

Немецкий производитель молочной продукции Ehrmann заключил соглашение с нидерландской компанией FrieslandCampina о приобретении российской дочерней фирмы FrieslandCampina. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на сегодняшний день обе фирмы занимают прочные позиции в разных сегментах рынка молочной продукции в России.

«Эта стратегическая сделка укрепляет позиции Ehrmann в России и позволяет FrieslandCampina сосредоточиться на потребительских рынках других стран», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что после завершения сделки немецкая компания станет владельцем Campina LLC, включая все активы и обязательства: 650 сотрудников, производственная площадка в подмосковном Ступино, а также бренды Fruttis и «Нежный».

«Данная сделка отражает стратегию Ehrmann по увеличению своей доли рынка в России за счет популярных брендов местного производства», — подчеркнул гендиректор немецкого производителя Кристиан Эрманн.

По словам руководителя направления продуктов питания и напитков FrieslandCampina Рула ван Неербоса, «под эгидой Ehrmann российский молочный бизнес компании сможет развиваться и в полной мере реализовать свой потенциал роста».

Данное соглашение подлежит утверждению Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации, а также властями Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Закрытие сделки ожидается в конце июня 2021 года, говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что по итогам 2021 года на российский рынок ретейла из-за пандемии придет меньше международных брендов.