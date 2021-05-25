Авиакомпании Finnair и Air France временно прекратили полеты над Белоруссией

Финская авиакомпания Finnair («Финнэйр») временно прекращает полеты над территорией Белоруссии. Об этом сообщила компания на странице в Twitter.

«Мы приостановим использование воздушного пространства Белоруссии до особого распоряжения», — указано в пресс-релизе.

Французская авиакомпания Air France также объявила о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии. По данным СМИ, компания приостанавливает полеты «до дальнейшего уведомления» на фоне постановления Европейского совета.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.

Накануне саммит лидеров стран Европейского союза постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Позднее Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа».