Россиян предупредили о возможной нехватке бензина

Российский топливный союз допускает дефицит бензина на внутреннем рынке в сезон отпусков. Это следует из письма союза, направленного вице-премьеру России Александру Новаку, пишет РИА «Новости».

«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%», — говорится в документе.

В союзе отметили, что в большей степени это будет заметно по ценам на бензин Аи-95. В письме рекомендуют принять срочные меры, чтобы насытить бензином внутренний рынок. В противном случае это может спровоцировать дальнейший дефицит и рост цен на топливо.

Ранее в Минэнерго рассказали, в каком случае могут ввести запрет на экспорт бензина — подобную меру могут ввести лишь при экстренной необходимости. До этого Министерство энергетики подготовило проект постановления о запрете на экспорт из России бензина и легких дистиллятов сроком на 3 месяца. Делаться это будет для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке.