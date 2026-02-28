Ферстаппен заявил, что его карьера в «Формуле-1» близится к завершению

Действующий чемпион мира, нидерландский гонщик из «Ред Булла» Макс Ферстаппен признался, что уже задумывается о завершении карьеры в «Формуле-1». Его слова передает Motorsport Week.

«Определенно ближе к концу, это точно. Нынешний регламент, скажем так, не способствует долголетию моей карьеры в Формуле-1. Но это не имеет значения. Кому вообще важно в 60 или 70 лет, выиграл ты четыре титула или десять? Я уже очень доволен своей карьерой и могу спокойно оставить все это. У меня есть другие проекты. Жизнь одна, и я не хочу 25 лет из нее провести только в гонках», — сказал Ферстаппен.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее Ферстаппен возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1».