Рада призвала конгресс США ввести санкции против участников строительства «СП — 2»

Верховная Рада Украины призвала конгресс США ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что за соответствующее обращение к американскому конгрессу проголосовали 292 народных депутата.

В обращении указано, что Рада призывает палату представителей и сенат конгресса США 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный законодательством Соединенных Штатов, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта.

Украинские депутаты обеспокоены тем, что предложенные госдепартаментом в докладе конгрессу дополнительные санкции не предусматривают ограничения против ключевой компании участника «Северного потока — 2» — Nord Stream AG.

Ранее в конгресс США поступил законопроект, который призван восстановить санкции в отношение компаний, ведущих строительство газопровода «Северный поток — 2».