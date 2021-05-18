Axios: США откажутся от санкций против оператора «Северного потока – 2»

Администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток – 2», сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Госдепартамент США не будет вносить оператора проекта в санкционные списки организаций, участвующих в строительстве российского газопровода. Такое решение будет обосновано «национальными интересами США».

«Этот запланированный шаг создаст странную ситуацию, в которой администрация Байдена будет налагать санкции на суда, участвующие в строительстве «Северного потока — 2», но откажется наложить санкции на компанию, фактически отвечающую за проект», — отмечает Axios.

По оценке портала, подобное решение американской администрации свидетельствует о том, что власти США не готовы рисковать отношениями с Германией из-за российского газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США продолжают считать «Северный поток — 2» «плохим проектом».