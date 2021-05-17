В России планируют увеличить норматив стоимости жилья на 13%

Минстрой подготовил приказ, по которому норматив стоимости квадратного метра жилья в России во втором полугодии 2021 года вырастет на 13% и составит 55720 рублей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года в размере 55 720 (пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей», — сообщается в проекте приказа.

Помимо этого, приказ устанавливает показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам России на третий квартал. Самые высокие показатели утверждены в Москве — 128645 тысяч рублей, Сахалинской области — 117,6 тысяч рублей и Приморском крае — 108095 тысяч рублей. Наименьшие значения введены для Кабардино-Балкарии — 32803 тысячи рублей, Дагестана — 32536 тысяч рублей и Ингушетии — 32481 тысяча рублей.

Норматив Минстроя используется в целях расчета размеров социальных выплат для граждан, которым они предоставляются на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета.