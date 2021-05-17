Стоимость биткоина впервые за три месяца упала ниже $45 тысяч из-за слов Маска

Цены на биткоин впервые почти за три месяца упали ниже $45 тыс. после того, как основатель американского производителя автомобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость криптовалюты резко упала после того, как Маск согласился с комментарием одного из пользователей в Twitter относительно того, что в следующем квартале держатели биткоинов будут разочарованы, когда узнают, что Tesla отказалась от оставшихся у нее биткоин-активов (их стоимость ранее оценивалась в $1,5 млрд).

«В самом деле», — написал миллиардер.

Согласно информации агентства, в воскресенье, 16 мая, бизнесмен на протяжении нескольких часов переписывался с несколькими пользователями Twitter, которые критиковали изменение его позиции в отношении криптовалюты. До этого Маск заявлял, что изменил свое мнение из-за экологических проблем, связанных с потреблением электроэнергии для осуществления биткоин-транзакций.

Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания приостанавливает прием биткоинов в качестве оплаты. По его словам, криптовалюта не будет использоваться до тех пор, пока ее получение не станет более экологичным.