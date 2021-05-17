Минсельхоз: ситуация на российском рынке сахара стабильна

В Минсельхозе России заявили, что ситуация на российском рынке сахара в настоящее время стабильная. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы Минсельхоза России Оксану Лут сообщила, что в текущем году цены на сахар могут повыситься из-за отставания сева сахарной свеклы.

«Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», — говорится в сообщении министерства.

В Минсельхозе также подчеркнули, что сохранить стабильные цены на сахар поможет квота квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также увеличение посевных площадей под сахарной свеклой — порядка на 15% по сравнению с 2020 годом, до 1,06 млн гектаров.

С учетом этого, отметили в ведомстве, производство свеклы в 2021 году составит по меньшей мере 40 млн тонн, сахара — 6 млн тонн. Такого количества продукции вполне хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка России и формирования переходящих запасов, отметили в Минсельхозе.

Кроме того, поддержку компаниям в период подготовки к новому производственному сезону окажет новая мера поддержки — субсидии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.