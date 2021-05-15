В России оказалась в дефиците древесина для строительства домов

Минпромторг заявил о росте цен на пиломатериалы, в связи с чем рассматривает возможность ограничить экспорт данной продукции. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в некоторых случая могут быть введены временные ограничения или запрет экспорта. Также не исключается установление таможенных пошлин на пиломатериалы с влажностью более 22%. В настоящее время пошлины не зависят от сырости древесины и обнулены по многим породам.

По данным Ассоциации деревянного домостроения, стоимость досок, применяемых в строительстве за год увеличилась в два раза. В апреле 2020 года 1 кубометр доски стоил в среднем 11–13 тыс. рублей, а в апреле текущего года — 22–26 тыс. рублей.

В ассоциации также поддерживают идею Минпромторга временно ограничить экспорт и принять меры по сдерживанию роста внутренних цен на пиломатериалы хвойных пород, которые используются для строительства деревянных домов, изготовления строительных лесов и прочего.

В министерстве отмечают, что увеличение цен на лесопромышленную продукцию в России связано с ростом на мировом рынке. Общемировой подъем цен вызван увеличением спроса из-за стабилизации глобальной экономики после кризисного 2020 года.

Ранее в России спрогнозировали скачок цен на автомобили.