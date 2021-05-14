«Роснефть» отчиталась о производственных показателях за первый квартал 2021 года

По добыче жидких углеводородов «Роснефть» в первом квартале 2021 года сохраняет лидирующие позиции в мире, обгоняя ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor и многих других. Так, общая добыча углеводородов НК в первом квартале составила 4,76 млн б.н.э. в сутки (57,8 млн т н.э.).

По итогам января-марта количество вновь введенных «Роснефтью» в эксплуатацию скважин выросло на 12% год к году и составило 622 единицы. Суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 года (с учетом Эргинского участка и Северо-Даниловского месторождения), в доле «Роснефти» выросла на 2,6% год к году и 422 тыс. барр. в сутки (5,1 млн т). Доля этих проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 11,3%, что на 2,4 п.п. выше, чем в первом квартале год назад.

Компания сообщила, что запуск Лодочного и Северо-Комсомольского месторождений запланирован на 2022 год.

«Роснефть» сохраняет статус крупнейшей нефтеперерабатывающей компании России.

Объем переработки нефти вырос в первом квартале почти на 4,5% по отношению к предыдущему кварталу и составил 24,1 млн т, а суммарный объем переработки компанией (с учетом долей в иностранных нефтеперерабатывающих заводах) вырос на 2,1%, составив 26,4 млн т.

За первый квартал «Роснефть» реализовала 24,1 млн т нефтепродуктов, обеспечивая потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж. За январь-март компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже в 2 раза.

Что же касается добычи «Роснефтью» газа, то за первый квартал она достигла почти 15 млрд кубометров – этот показатель является одним из лучших среди российских независимых производителей газа.