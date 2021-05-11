Банк России планирует упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств

В Банке России (ЦБ) намерены упростить возврат денежных средств жертвам кибермошенников с помощью заморозки похищенных средств на счетах преступников. Об этом сообщает газета «Известия».

«Первая предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего», — подчеркнул заместитель департамента информбезопасности ЦБ Артема Сычева.

По его словам, в ЦБ хотят чтобы «по этой части была отдельная ускоренная судебная процедура».

Кроме того, отмечается, что блокировка денежных средств очень важна, так как в половине случаев злоумышленники снимают украденную сумму в течение часа после перевода.

«Причем зачастую злоумышленники, чтобы запутать следы, используют целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя — дропа (подставная личность, данные которой используются мошенниками для сохранения анонимности). В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств», — отметил он.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков добавил, что банковское сообщество подготовило законопроект, предполагающий автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя.

Ранее полиция Москвы предупредила граждан об активизации мошенничества в интернете на фоне коронавирусной инфекции.