Глава Минприроды рассказал, насколько лет хватит запасов нефти и газа в РФ

Запасов нефти в Российской Федерации хватит на 59 лет, а газа на 103 год. Об этом заявил глава vинистерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, передает РБК.

«Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку», — уточнил Козлов.

Глава Минприроды подчеркнул, что для удержания себестоимости разработки трудноизвлекаемой нефти уходит много ресурсов. По его словам, также влияет стоимость конечного продукта.

«Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии», — обратил внимание глава ведомства.

Он пояснил, что благодаря разработке технологий в РФ появляются новые рабочие места. Речь идет о смежных областях, среди которых нефтесервис.

«И государство помогает нашим компаниям, беря на себя часть обязательств, например по геологоразведочным работам», — заметил министр.

В результате компании могут больше тратить на извлечение запасов, увеличивая налоговую выручку бюджета.

Ранее аналитики предрекли обвал нефти до $10 за баррель.