Названы регионы России с самым высоким спросом на ипотеку

За первые три месяца текущего года больше всего ипотечных кредитов выдали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Свердловской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков обратил внимание на то, что указанные регионы являются не только одними из наиболее густонаселенных, но и наиболее «продвинутыми» в части распространения кредитных услуг.

При этом, по его словам, рост выдачи ипотечных кредитов в этих субъектах в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года находится на уровне 15—25% в зависимости от региона.

Меньше всего ипотечных кредитов за январь-март текущего года было выдано в Чукотском и Ненецком АО, Республике Алтай, Еврейской АО и Республике Ингушетия. Это в том числе связано с тем, что эти регионы являются самыми малочисленными в России, также там не так сильно развито розничное кредитование.

Волков также добавил, что спрос на ипотечное кредитование возникает при сохранении высокого качества кредитного портфеля банков.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники и представителя российского вице-премьера Марата Хуснуллина сообщала, что правительство ставит перед собой задачу снизить среднюю ставку по ипотечным кредитам.