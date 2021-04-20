Путин упростил получение налоговых вычетов

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, который упрощает порядок получения ряда налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Согласно документу, упрощается получение вычетов по расходам на приобретение жилья, а также погашение процентов по кредитам и по операциям на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Уточняется, что эти вычеты можно будет получать в личном кабинете налогоплательщика без отправки декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Также за предоставление неверных сведений, которые необходимы для упрощенного оформления вычетов законом, для банков предусмотрен штраф. Его размер составит 20% от суммы вычета, неправомерно полученного налогоплательщиком.

Ранее Минфин России назвал налоговую нагрузку в стране одной из самых низких в мире.