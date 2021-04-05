В России хотят экспортировать вина Кубани в Скандинавию

Руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров заявил, что в следующем году РФ планирует начало экспорта вин, произведенных в Краснодарском крае, в страны Скандинавского региона. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас в планах сразу за Финляндией вся Фенноскандия — это Дания, Норвегия, Финляндия, также мы хотим брать в оборот Швецию, Германию — это те страны, на которые мы нацелены в первую очередь, если мы говорим о Европе. Скорее всего, следующий год», — подчеркнул руководитель проекта.

По словам Майорова, на сегодняшний день с Финляндией уже получилось проработать вопрос о закупке российского вина государственной монополией, занимающейся продажей алкогольных напитков в стране.

Кроме того, он добавил, что российские виноделы начали подготовку к выставке «ProWein», которая состоится в 2022 году в Дюссельдорфе. Данное событие, по его мнению, является основным способом выхода на рынок ЕС для отечественных вин.

Ранее в Краснодарском крае начали продавать мороженое из вина четырех сортов: фруктовые сорбеты «Сангрия» с сухим красным вином, «Белый виноград с вином» на основе белого сухого, «Темный виноград с вином» с использованием красного сухого вина и фрутотюб на основе белого игристого брюта.

Краснодарский край — ведущий регион РФ по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.