СМИ: Китай увеличил железнодорожные перевозки грузов через Россию

Нехватка контейнеров и увеличение сроков доставки морем, а также быстрое восстановление Китая после пандемии сделали железнодорожную транспортировку грузов в Европу через Азию и Россию более привлекательной для КНР. Об этом пишет Financial Times.

Согласно сообщению, так китайские производители хотят избежать задержек при поставке товаров в ЕС. По данным издания, за первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправилось две тыс. грузовых поездов, что в два раза больше, чем в 2020 году.

Как пояснила специалист по продажам в компании-производителе тренажеров Нина Фанг, обычно продукцию перевозят по морю, однако повышение цен на транспортировку этим способом заставило искать другие варианты.

По словам специалиста, основные клиенты в Европе жаловались на низкую эффективность перевозок по воде и допускали возможность изменить вариант отправления грузов.

Газета подчеркнула, что перекрытие Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given также влияет на смену приоритетов в логистике.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. Как сообщалось, контейнеровоз заблокировал движение 150 судов.

Cудно Ever Given приспособлено к перевозке до 20 тыс. морских контейнеров. Оно вышло под флагом Панамы из Китая и направлялось в порт Нидерландов. Контейнеровоз сел на мель у берегов Египта, после этого в Суэцком канале возник затор.