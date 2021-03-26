Госсекретарь США рассказал влиянии «Севпотока – 2» на отношения с Германией

У Соединенных Штатов и Германии есть серьезные разногласия по вопросу строительства российского газопровод «Северный поток – 2», однако они не повлияют на двусторонние отношения, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Euronews.

Текст интервью опубликован на сайте американского Госдепа.

«Тот факт, что у нас есть разногласия по поводу «Северного потока – 2» – а они настоящие – не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения», – отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден считает российский газопровод «плохой идеей и плохой сделкой» для Европы, Соединенных Штатов и Североатлантического альянса.

«Это подрывает основные принципы ЕС в отношении энергетической безопасности и энергетической независимости. Я думаю, это вызов для Украины, Польши, других стран, которые нам небезразличны», – рассказал госсекретарь.

24 марта Блинкен предупредил немецкого коллегу, главу МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что компании, которые были задействованы в строительстве «Северного потока — 2», в случае попытки достроить газопровод могут попасть под санкции.