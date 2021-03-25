Официальный курс евро снизился до 89,9 рубля

Официальный курс евро на 26 марта уменьшился на 7,47 коп. и составил 89,9768 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 2,06 коп. и достиг 76,1741 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) снизилась на 2,2 коп., до 82,3853 руб.

Утром 25 марта курс доллара по расчетам на «завтра» опускался 76,42 рубля, а курс евро составил 90,32 руб..

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