Bloomberg узнал о резком росте поставок российской нефти в США

В 2020 году в США значительно увеличились объемы поставок нефтепродуктов и нефти из России. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, раньше российские нефть и нефтепродукты составляли менее 0,5% американского импорта, однако за последнее десятилетие поставки резко выросли. В 2020 году они составили 7% поставок в Америку. В сутки РФ поставляла около 538 тыс. баррелей, а Саудовская Аравия 522 тыс. баррелей.

В издании подчеркивают, что основным российским продуктом, который закупает Америка, стал мазут. В основном он используется для стабилизации установок по производству бензина,

Сокращение добычи входящими в ОПЕК странами очень повлияло на снижение добычи, кроме того, на это повлияло уменьшение Саудовской Аравией объемов импортируемой нефти в США до самого низкого с 1985 года уровня.

Ранее в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при действующем американском лидере Джо Байдене его страна будет зависеть от российской и ближневосточной нефти.