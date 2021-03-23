В Минэнерго отреагировали на сообщения о грядущем росте цен на бензин

Замминистра энергетики Павел Сорокин выступил против отмены демпфирующего механизма нефтяной отрасли, поскольку именно он стабилизировал цены на бензин, и отмена демпфера лишит рынок защитного механизма. Об этом сообщает ТАСС.

«Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма», — заявил Сорокин.

Он добавил, что правительство и топливные компании уже приняли все необходимые срочные меры реагирования на рост оптовых цен. В том числе, с 1 мая заработает скорректированный демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам. Сорокин уточнил, что нормативы продаж на бирже так же были увеличены.

Замминистра также прокомментировал слова главы Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова о риске резкого роста цены на бензин и нестабильности текущей ситуации на рынке. По словам Сорокина, ситуация с ценами бензина и дизельного топлива стабилизировалась на биржевых торгах с 10 марта, а рост цены на АЗС идет в пределах инфляции.

Ранее в Независимом топливном союзе предупредили о возможном скачке цен на бензин.