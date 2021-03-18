Власти не видят предпосылок для роста цен на самую дешевую рыбу в России

Агентство по рыболовству Приморья не видит предпосылок для остановки промысла сардин иваси предприятиями региона. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в региональном правительстве.

«Руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко подчеркнул, что предпосылок прекращения промысла иваси предприятиями края нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания «Доброфлот» не планирует прекращать промысел иваси.

«Сейчас приморцы могут приобрести в магазинах консервы из иваси по 54,75 рубля за банку. Пресервы — от 185 рублей за 580-граммовую банку», — говорится в сообщении.

Ранее РБК сообщал, что в добыче сардины иваси могут произойти крупномасштабные сбои, о чем предупредили рыболовные компании Дальнего востока. К этим сбоям может привести вступление в силу закона о таможенном декларировании так называемых незаходных судов, который из-за роста расходов на растаможивание траулеров может привести компании к отказу от ловли сардины иваси.