В Кремле прокомментировали сообщения о риске топливного кризиса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Счетной палаты о риске нового топливного кризиса в России, который будет сравним с 2018 годом.

«Правительство держит ситуацию под контролем, механизмы задействованы, они не позволят меняться ценам на топливо», — сказал Песков.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Минэнерго не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином.