Парламенту и Минтруду предложили отменить платы за ЖКУ для ветеранов ВОВ

Благотворительный фонд «Сердце лидера» обратился к главе Минтруда Антону Котякову, а также спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением отменить для ветеранов плату по ЖКУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе также предлагается списать ветеранам имеющиеся долги по ЖКУ.

«Сегодня жизнь этих людей наполнена большим количеством вопросов, касающихся финансового обеспечения их жизни. Более того, в некоторых случаях они вынуждены обеспечивать не только себя, но и своих родственников», — говорится в письме с подписью главы фонда Максима Петунина.

В тексте также отмечается, что финансовое положение ветеранов также осложняется нуждой в постоянной медицинской помощи и непростой жизненной ситуацией.

Кроме того, в фонде подчеркивают, что эти средства следует направить на улучшение качества жизни ветеранов.

Ранее кабмин выделил более 1 млрд рублей на жилье ветеранам ВОВ.