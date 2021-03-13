Запасы газа в Европе рекордно истощились

Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе стало значительно меньше, на 33%, из-за аномальных холодов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Отмечается, что это минимальные показатели с 2018 года, тогда европейские хранилища были заполнены газом лишь на 18%.

Так, объем газа в подземных хранилищах Италии сократился до 39%, в Австрии — до 33%, в Германии и Нидерландах — до 27%, во Франции — до 18%.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, отбор газа из ПХГ продолжится до конца марта — начала апреля, то есть запасы продолжат уменьшаться.

Ранее сообщалось, что запасы газа в Европе сократились вдвое.