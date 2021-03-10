В 2020 году маткапитал получили 1,2 млн российских семей
Катерина Медведева
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что материнский капитал в 2020 году получили порядка 1,2 млн семей с детьми в РФ. Его слова приводит ТАСС.
«Всего в прошлом году материнский капитал получили 1,2 млн родителей», — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Министр отметил, что 641 тыс. семей получили материнский капитал в беззаявительном порядке.
Ранее сообщалось, что правительство упростило правила использования маткапитала для улучшения жилья.