В 2020 году маткапитал получили 1,2 млн российских семей

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что материнский капитал в 2020 году получили порядка 1,2 млн семей с детьми в РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Всего в прошлом году материнский капитал получили 1,2 млн родителей», — сказал он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Министр отметил, что 641 тыс. семей получили материнский капитал в беззаявительном порядке.

Ранее сообщалось, что правительство упростило правила использования маткапитала для улучшения жилья.