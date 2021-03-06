В Германии назвали безответственным сворачивание «Северного потока — 2»

Координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йоханн Заатхофф заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» было бы безответственно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как из экономических соображений, так и с учетом национальной экономики, мне кажется, было бы безответственно не завершать этот проект», — сказал он.

Заатхофф напомнил, что строительство трубы завершено на 97% и в нем участвуют около 100 частных компаний.

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Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.