Курс иранской валюты упал до рекордно низкого уровня

Курс иранского риала на фоне масштабных протестов в Иране упал до рекордно низкого уровня. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные сайтов по отслеживанию валют.

Валюта Ирана испытала значительную девальвацию на протяжении многих лет из-за санкционного давления и проблем в экономике, что в конце декабря 2025 года привело к массовым протестам по всей стране.

Иранский риал официально является наименее ценной валютой в мире. По состоянию на 27 января, его курс на свободном рынке составляет около 1 468 000 риалов за доллар США, в то время как официальный субсидированный государственный курс — около 42 тыс. риалов за доллар.

Обменный курс 1 иранского риала к российскому рублю составляет примерно 0,000071.

До этого газета The New York Times сообщила, что американская разведка представила президенту Дональду Трампу доклад, свидетельствующий о том, что иранские власти находятся в самом слабом положении со времен свержения шаха в ходе революции 1979 года.

Ранее Трамп сообщил о движении американских кораблей к Ирану.