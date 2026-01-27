Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Китай мог годами прослушивать помощников премьер-министров Британии

Telegraph: Китай несколько лет прослушивал телефоны помощников премьеров Британии
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

Китай годами прослушивал мобильные телефоны помощников премьер-министров Великобритании. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По ее информации, спонсируемые КНР хакеры якобы с 2021 по 2024 год прослушивали мобильные устройства помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. При этом удалось ли получить доступ к телефонам премьер-министров газета не уточняет.

В то же время источники в разведке США сообщили Telegraph, что Пекин продолжает операцию по прослушке высокопоставленных лиц Соединенного Королевства. Поэтому нынешний премьер Кир Стармер и его советники также могли быть скомпрометированы.

В материале отмечается, что если хакерам и не удалось прослушивать звонки высокопоставленных чиновников, то они могли получить доступ к данным, по которым можно понять, когда и с кем они контактировали.

До этого сообщалось, что британская контрразведка MI5 планирует выпустить руководство для парламентариев с советами по противодействию иностранному вмешательству. Документ, подготовленный Национальным управлением по защите и безопасности (подразделение MI5), адресован лицам, которых относят к категории «высокого риска». В нем парламентариев предупредят об угрозах со стороны «враждебных государств» и предложат меры предосторожности. Среди них — рекомендации по найму помощников, поведению в соцсетях и поездкам за границу, включая запрет оставлять телефоны и ноутбуки без присмотра в гостиницах.

Ранее Британия начала подозревать Китай в шпионаже через фуражки.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!