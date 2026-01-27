Китай мог годами прослушивать помощников премьер-министров Британии

Китай годами прослушивал мобильные телефоны помощников премьер-министров Великобритании. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По ее информации, спонсируемые КНР хакеры якобы с 2021 по 2024 год прослушивали мобильные устройства помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. При этом удалось ли получить доступ к телефонам премьер-министров газета не уточняет.

В то же время источники в разведке США сообщили Telegraph, что Пекин продолжает операцию по прослушке высокопоставленных лиц Соединенного Королевства. Поэтому нынешний премьер Кир Стармер и его советники также могли быть скомпрометированы.

В материале отмечается, что если хакерам и не удалось прослушивать звонки высокопоставленных чиновников, то они могли получить доступ к данным, по которым можно понять, когда и с кем они контактировали.

До этого сообщалось, что британская контрразведка MI5 планирует выпустить руководство для парламентариев с советами по противодействию иностранному вмешательству. Документ, подготовленный Национальным управлением по защите и безопасности (подразделение MI5), адресован лицам, которых относят к категории «высокого риска». В нем парламентариев предупредят об угрозах со стороны «враждебных государств» и предложат меры предосторожности. Среди них — рекомендации по найму помощников, поведению в соцсетях и поездкам за границу, включая запрет оставлять телефоны и ноутбуки без присмотра в гостиницах.

Ранее Британия начала подозревать Китай в шпионаже через фуражки.