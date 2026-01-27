«Последний патриот России»: Незлобин — о Дуде как моральном ориентире

Комик Александр Незлобин, уехавший из России в США, назвал журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) очень правильным человеком. Своим мнением юморист поделился в YouTube-интервью с тем же Дудем.

«Я очень долгое время был твоим фанатом, пока мы не познакомились. Ты моральный ориентир и компас для меня в каких-то вещах. У меня есть друг Таир, который говорит: «Когда приезжает Юра, то никто не знает, где он появится». Мы тебя называли последним патриотом России и говорили: «Если Дудь уедет из России — значит, опасно!» — заявил Незлобин.

По словам комика, он сильно переживал, что Дудь больше не может делать выпуски из России по типу того, что журналист снял в Калыме. Тем не менее он рад, что блогеру удается делать качественный контент даже из-за границы.

Незлобин уехал из России в США в начале 2022 года. Комик рассказывал, что вынужден снимать квартиру за $3,5 тысячи, при этом около $15 тысяч у него уходит на продукты первой необходимости. Юморист отмечал, что его супруга иногда сомневается в правильности решения уехать из России. Однако Незлобин подчеркивал, что готов подставить родным сильное плечо и что он уверен в своих решениях.

Ранее Незлобин признался, что переизобрел себя после эмиграции в США.