Стилист объяснил моду европейских политиков на очки-авиаторы

Премьер Британии Кир Стармер спародировал президента Франции Эммануэля Макрона и надел очки-авиаторы во время выступления. Стилист Владислав Лисовец в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил тренд на эти очки среди европейских политиков.

«Авиаторы уже абсолютная классика. В последние несколько сезонов они очень часто встречаются в кампейнах западных брендов. Нельзя сказать, что это супертренд, прям маст-хэв. Это беспроигрышный вариант оптики, которая делает лицо брутальным, скажем так, харизматичным, с таким особым настроением», — сказал эксперт.

Лисовец добавил, что очки-авиаторы популярны среди модников.

«Это та оптика, которая, в общем-то, есть у каждого практически модника в гардеробе, которая используется по любому случаю. То есть это больше не про моду, это больше про стиль, про брутальность. Они идут и мужчинам, и женщинам. И, соответственно, есть в разных интерпретациях, но вот в классическом исполнении это всегда эффектный, яркий, красивый, брутальный образ», — заключил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе появился на экономическом форуме в Давосе в очках-авиаторах. Его образ стал популярен в соцсетях. До этого он выступал перед французской армией с лопнувшим капилляром в глазу. Макрон позднее объяснил, что испытывает «небольшие проблемы» и «какое-то время» будет носить эти очки.

Вслед за ним премьер-министр Великобритании Кир Стармер надел такие же очки в ходе выступления на мероприятии The Political Party Live в театре Duchess в Лондоне. Он опубликовал ролик в соцсетях, где надевает авиаторы и произносит «bonjour», намекая на президента Франции.

