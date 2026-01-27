Размер шрифта
Российскую вакцину от вируса папилломы человека одобрили для детей

Минздрав Кировской области: вакцина от ВПЧ одобрена для детей
Global Look Press

Российскую вакцину от вируса папилломы человека одобрили для применения у детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Кировской области, где шло производство.

«Одобрение Минздрава России получено на основании результатов клинического исследования 3 фазы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вакцину можно применять для детей от 9 до 17 лет.

В ведомстве подчеркнули: расширение возрастных показаний на детей является важным этапом на пути к включению вакцинации против ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок.

До этого генеральный директор «Нанолека» Евгений Баринов заявил, что к 2027 году «Нанолек» собирается расширить производство до 3,5 млн вакцин в год. По его словам, это позволит не только закрыть все потребности системы здравоохранения РФ, но и выйти на международный рынок.

Вирус папилломы человека широко распространен в России. Он является основной причиной рака шейки матки и других онкологических заболеваний у мужчин и женщин.

Ранее анализ на ВПЧ для россиянок включили в полис обязательного медстрахования.
 
